Хоккеисты России вышли в полуфинал Рождественского турнира в Минске

Голы, очки, секунды стремительно меняют свой бег на табло минской "Чижовка-Арены". Третий игровой день XVI Рождественского любительского турнира на приз президента Беларуси определил 5 января полуфиналистами ледовой дуэли команды хоккеистов Союзного государства, информирует БЕЛТА.

Еще в субботу путевку в следующую стадию турнира оформила ледовая дружина белорусского лидера, обыгравшая американцев со счетом 9:3. А в воскресенье российская сборная победила хоккеистов из ФРГ со счетом 8:1 (4:1, 2:0, 2:0) и тоже вышла в полуфинал международного состязания.

Встреча в группе D, единодушно констатируют спортивные обозреватели, прошла под диктовку хоккеистов из РФ. Они стремительно воплотили свое преимущество в заброшенные шайбы. Счет открыл Алексей Саранов. Затем ворота голкипера сборной Германии поразили Денис Карцев, Павел Бойченко и Владислав Поперечный. Впрочем, соперники, отвечавшие опасными контратаками, в долгу тоже не остались. Шайбу престижа провел Данни Пюка.

Но и после перерыва россияне продолжили стремительный натиск, и к восторгу переполненных трибун, поддерживавшей команду Союзного государства, Алексей Сергиевский и Алексей Аркаев еще дважды распечатали ворота голкипера сборной Германии.

Кстати, и в заключительной трети поединка, признают комментаторы матча, российские хоккеисты были предельно точны. Именно Сергей Зубарев и Сергей Брезгунов установили окончательный счет в матче - 8:1.

После финальной сирены были вручены призы лучшим игрокам поединка. В сборной Германии был отмечен Маркус Зимбек, а у россиян Максим Серов.

В еще одной воскресной встрече Рождественского турнира, сообщает агентство, команда Международной федерации хоккея в упорной борьбе преодолела сопротивление сборной США - 8:7. А вечером зрителей будет ждать хоккейная дуэль между командами Швейцарии и Финляндии и сборными ОАЭ и Балкан.