Команда президента Беларуси победила хоккеистов США

Яркие эмоции, от которых плавится лёд. Такими словами спортивные комментаторы охарактеризовали второй день турнира любителей хоккея, который завершился блестящей победой команды президента Беларуси в матче с хоккеистами США со счетом 9:3 (3:0, 1:1, 5:2).

Хозяева турнира вышли в полуфинал XVI Рождественского международного любительского турнира. В своем первом поединке предварительной группы А белорусы в минувшую пятницу взяли верх над сборной Международной федерации хоккея (11:3), напоминает БЕЛТА.

Что касается американцев, то в белорусскую столицу в этом году прибыла команда, составленная в основном из представителей двух клубов - "Чикаго Шаркс" и "Баффало Айсмен", уточняет агентство. Самым титулованным и известным хоккеистом американской дружины считается Джим Слейтер, который провел десять сезонов в клубах НХЛ, играл в составе сборной США на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Субботнюю встречу с дебютантами соревнований из США минчане начали активными атаками по всему полю. Уже на третьей минуте счет открыл Константин Кольцов. Прошло чуть более минуты, и Дмитрий Мелешко удвоил результат, а вскоре третью шайбу в ворота американцев забросил Николай Лукашенко. Второй период только добавил азарта президентской команде, признают местные обозреватели. Сразу после старта этой 20-минутки вторую шайбу подряд забросил Николай Лукашенко. После этого американцы смогли провести несколько опасных контратак, одну из которых точным броском завершил Шон Эллиотт за 3,5 минуты до перерыва.

Преимущество белорусской команды было очевидным и на заключительном этапе ледового поединка. Ярослав Чуприс, Алексей Волчек и дважды подряд Михаил Грабовский, которому в обоих случаях ассистировал Александр Лукашенко, поразили ворота гостей. Правда, им удалось ответить голами Шона Шаммервилла и Джона Коуфиса. А последнюю точку незадолго до финальной сирены поставил белорусский президент, установивший окончательный результат - 9:3.

Лучшими игроками матча, по мнению обозревателей, признаны американский голкипер Билл Шварц и Николай Лукашенко. Состязания в группе А завершатся уже в воскресенье, 5 января, матчем команд США и Международной федерации хоккея.

Минский турнир организован великолепно, приятно играть при полных трибунах, признался журналистам лидер команды США Джим Слейтер. "Мы впервые выступаем в белорусской столице, - отметил капитан американской дружины. - Когда нам сообщили, что будем играть против президента Беларуси, все ребята сказали - это просто фантастика. Но одно дело услышать об этом, а совсем другое - выйти на один лед с главой государства. Впечатления просто сказочные. Вся команда очень хорошо играет, у хоккеистов отличное катание, видно, что это умелые игроки. Пока мы проигрываем белорусам, но это ведь только наш первый поединок, в дальнейшем постараемся улучшить игру и порадовать белорусских любителей хоккея".