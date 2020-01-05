"Российская газета" впервые в 2020 году представляет традиционный рейтинг самых дешевых новых автомобилей, которые продаются в нашей стране.

С начала января прошло всего несколько дней, а цены на ряд легковых машин в России поменялись. Естественно, в большую сторону. Как и предполагали эксперты, рост ставки утилизационного сбора не мог не сказаться на стоимости автомобилей в дилерских центрах. Это коснулось и дорогих моделей, и самых доступных. В частности, подорожали все Lada, которых в нашем рейтинге представлено немало.

Как выглядит топ-10 сейчас?

В нем, как и в предыдущем рейтинге, только модели родственных брендов - альянса Lada-Renault-Nissan. Очевидно, им проще держать цены ниже, чем у конкурентов.

1. седан Lada Granta - 455 900 рублей;

2-3. лифтбек Lada Granta - 472 900 рублей;

2-3. хэтчбек Lada Granta - 472 900 рублей;

4. универсал Lada Granta - 482 900 рублей;

5. седан Datsun on-DO - 490 000 рублей;

6. внедорожник Lada 4x4 - 538 900 рублей;

7. хэтчбек Datsun mi-DO - 555 000 рублей;

8. универсал Lada Granta Cross - 574 900 рублей;

9-10. седан Renault Logan 2019 г.в. - 577 000 рублей;

9-10. хэтчбек Renault Sandero 2019 г.в. - 577 000 рублей.

На сколько изменились цены?

Давайте сравним наш список с тем, что мы составили ровно год назад. Как выяснилось, за это время Datsun mi-DO подорожал на 19 тысяч рублей, Lada 4x4 - на 20, все версии Lada Granta - на 21, модели Renault - на 23, а Datsun on-DO - на 24 тысячи рублей.

А что, если сопоставить текущие цены с теми, что зафиксированы в самом первом нашем рейтинге, составленном в октябре 2015 года? Во-первых, из тех номинантов до сегодняшнего дня дожили единицы. С рынка ушли, например, Daewoo Matiz, Lifan Smily и Geely GС6. В то же время Lada Granta в кузове седан стоила смешные по сегодняшним временам 340 тысяч рублей. А хэтчбек Renault Sandero - 399 000. Выходит, первая модель за 4 года стала дороже примерно на 115 тысяч больше, вторая - на 178 тысяч. Разница очевидна.

Кстати, когда-то вся десятка самых доступных машин укладывалась в диапазон цен до 400 тысяч рублей. Теперь лимит вырос практически до 600 тысяч.

Чем хороши иномарки за 600 тысяч рублей?

Renault в нашем списке представлен минимальными комплектациями Logan и Sandero 2019 года выпуска. Впрочем, в сумму 600 тысяч укладывается и покупка более свежего авто - за него просят 596 000. Но только в самой начальной комплектации - с мотором 1,6 литра на 82 л.с. и MKП5. У таких машин штампованные 15-дюймовые диски, тканевая обивка сидений, черные ручки дверей и зеркала, легкая тонировка стекол, антигравийная защита, светодиодные ДХО, обогрев заднего стекла и механические стеклоподъемники. За систему "Эра-ГЛОНАСС", которую предлагают опционально, берут 11 990 рублей.

Datsun mi-DO за 600 тысяч можно купить только с базовым 87-сильным мотором и "механикой". Зато в одной из трех комплектаций. Уже за 555 тысяч рублей в списке опций есть подогрев передних сидений, электрический привод стеклоподъемников на передних дверях, боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой, а также система "Эра-ГЛОНАСС". В версии за 580 тысяч добавляется климат-контроль, а за 591 000 - монохромный экран мультимедийной системы, 4 динамика, USB-слот и система Hands-Free для телефона.

У Datsun on-DO в пределах 600 тысяч рублей уже 10 комплектаций. Есть выбор между моторами - на 87 и 106 л.с. (от 562 000) и между коробками передач. За "автомат" требуется выложить минимум 572 000 рублей. Но стандартное оборудование - даже скромнее, чем у хэтчбека mi-DO. В версии за 490 тысяч рублей нет даже электрорегулировок зеркал, а стеклоподъемники только механические. В комплектации Trust за 522 и 572 тысячи (с АT) машины получают зеркала с обогревом и электропривод для стекол передних дверей, а также бамперы и ручки в цвет кузова, противотуманные фары, колпаки на штампованные колеса и подушку безопасности пассажира.

За 547 тысяч рублей уже можно взять седан с климат-контролем, а за 558 - с монохромным экраном мультимедийки, USB и гарнитурой для телефонных разговоров. Автомобили со 106-сильным мотором дороже на 15 тысяч, а с автоматической коробкой передач - на 50 тысяч. Если обойтись "механикой", то 600 тысяч хватит и на версию Dream I. Здесь on-DO получает легкосплавные 15-дюймовые диски, дистанционное управление центральным замком, задние электрические стеклоподъемники, подогрев лобового стекла и круиз-контроль.

А что за эту сумму предлагает Lada?

Если рассматривать Lada 4x4, то 3-дверку можно взять любую, кроме исполнения Urban, а 5-дверку - только в первых двух комплектациях. Все они оснащаются 1,7-литровым 83-сильным мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач. У короткобазных машин за 538 900 рублей есть дневные ходовые огни, легкая тонировка и привод стекол передних дверей. За 557 900 - дополнительная 12-вольтовая розетка в багажнике, подогрев передних сидений и зеркала с обогревом. В версиях за 586 900 есть также кондиционер, за 594 900 - дополнительная виброизоляция и черные колесные диски вместо стандартных. Пятидверную "Ниву" можно купить в версиях за 577 900 и 596 900 рублей, но без кондиционера.

Приподнятый универсал Granta Cross, исходя из условий нашего выбора, слабое звено. За 600 тысяч рублей можно купить лишь две комплектации с 87-сильным мотором 1.6 и 5МТ. В первой - за 574 900 рублей - будет лишь одна подушка безопасности, дневные ходовые огни, система "Эра-Глонасс", бортовой компьютер, комбинированная отделка салона, розетка 12В, легкая тонировка, электропривод стеклоподъемников передних дверей, привод и обогрев зеркал, климат-система, 15-дюймовые легкосплавные диски. В комплектации за 597 900 добавляются подушка безопасности пассажира, сигнализация, дистанционное управление центрального замка, подогрев передних сидений, аудиосистема с 4 динамиками.

В обычном универсале за те же деньги будет доступна и роботизированная коробка передач АМТ (за 582 500), и 106-сильный мотор (за 577 500). Однако максимальный набор опций будет ровно тем же.

У хэтчбека Granta 106-сильный двигатель будет доступен уже по цене от 567 500 рублей, "робот" - от 572 500. При этом с младшим мотором (87 л.с.) и 5МТ за 590 800 можно взять топовую комплектацию Luxe. В ней добавляются регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод стекол задних дверей, обогрев ветрового стекла, климатическая система, круиз-контроль и 15-дюймовые легкосплавные диски вместо 14-дюймовых стальных.

Все то же самое касается и лифтбека. Но у него есть еще и версия #club - за 569 900 и 584 900 рублей в зависимости от мотора. В ней имеются задние датчики парковки, а также специальные шильдики, оригинальная обивка сидений, двухцветные колеса и черные зеркала.

Ну и самый доступный вариант на рынке - седан Granta. Купить самую простую и "пустую" комплектацию можно за 455 900 рублей, машины со 106-сильным мотором продаются минимум за 552 500, с "роботом" AMT - за 557 500. "Клубная" версия стоит от 554 900, а люксовая - от 575 800. И если доплатить совсем немного, можно взять уже настоящий "автомат" - за 607 500 рублей.

Кстати

"РГ" составляет рейтинги самых доступных автомобилей России с октября 2015 года. Мы используем данные официальных прайс-листов и учитываем лишь прямые скидки производителей.