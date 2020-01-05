МИД Ирана вызвал посла Швейцарии из-за заявлений президента США

Посол Швейцарии, представляющей интересы США в Тегеране, был вызван в МИД Ирана в связи с угрозами американского президента Дональда Трампа нанести удары по территории Исламской Республики.

Как сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи выразил швейцарскому дипломату "решительный протест безответственным и провокационным заявлениям американской стороны".

"Агрессивные и провокационные заявления президента США абсолютно неприемлемы и грубо нарушают нормы международного права", - сказал Аракчи.

При этом он подчеркнул, что Иран не поддастся каким-либо внешним угрозам и готов ответить на любые действия, направленные против его территориальной целостности и безопасности.

Ранее президент Трамп пообещал, что Соединенные Штаты "очень быстро и очень сильно", ответят Ирану в случае его мести за убийство руководителя спецподразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани.

Глава Белого дома пригрозил уничтожить 52 цели на территории Ирана, включая объекты иранской культуры.