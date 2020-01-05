Пушков ответил американскому генералу на слова о принадлежности Крыма

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил в Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, назвавшего российские "претензии" на Крым необоснованными. Сенатор в ответ предложил Соединенным Штатам вернуть Техас Мексике.

Военнослужащий отмечал, что до правления императрицы Екатерины II России "там и не было". Пушков же обратил внимание на то, что тогда государства Украина вообще не существовало, и Крым не мог быть украинским.

"И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики - позже все остальное захватили", - напомнил сенатор.