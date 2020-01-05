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05.01.2020 14:55
Рубрика: В мире

Арийский рубеж Тегерана

Текст: Сергей Птичкин
Убийство руководителя элитного иранского спецподразделения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани вызвало огромную реакцию во всем мире. Название спецподразделения пишется в различных источниках и как "Аль Кодс", и как "Эль Кудс", но речь об одном и том же. Многие эксперты посчитали, что мир на грани большой войны. А Трамп уже пригрозил Ирану ударом самым современным оружием по десяткам объектов на территории этой страны. Но знают ли Соединенные Штаты настолько хорошо своего противника, с которым хотят затеять кровавую драку? Многое говорит, что вряд ли.

Практически во всех статьях по Ирану его граждан называют персами. Очень многие вообще не видят существенной разницы меду арабами и иранцами.

Однако тысячи лет назад Иран, основанный арийскими племенами, именовался как Ariyānām Xšaçam - Арийская империя. Персией страну назвали древние греки. Реза Пехлеви, провозглашенный 12 декабря 1925 года новым шахом Ирана под именем Реза-шах Пехлеви, почти сразу обратился к подзабытым истокам. Стержнем государственной пропаганды стала идея преемственности современного Ирана с древними арийскими империями. Реза-шах потребовал, чтобы иностранные государства стали официально использовать самоназвание государства "Иран" вместо ставшего привычным европейцам "Персия". Мусульманское духовенство против этого не возражало.

Это была не просто игра в слова, а что-то гораздо более серьезное, что многие, даже специалисты по Ирану, не до конца еще и поняли. Усиленно пробуждаемый на государственном уровне почти мистический арийский дух, скорее всего, свою роль сыграл во всем, что стало происходить с Ираном на рубеже тысячелетий.

Опять же каким-то мистическим образом буквально за несколько дней до убийства Касема Сулеймани, что сделало Иран центром внимания всего мира, в России вышла книга "Персидский бастион". О ней "РГ" сообщила одной из первых.

Фото: Majdi Mohammed/ AP
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Сейчас эта книга должна стать настольной для всех, кто так или иначе участвует в событиях вокруг Ирана и причастен к решению его будущей судьбы. Просто потому, что в ней в сжатой форме собрана вся наиболее важная информация об истории Ирана и его весьма существенных особенностях.

Вот о чем, в частности, пишут авторы "Персидского бастиона".

Ни в одной стране Ближнего Востока, кроме Израиля, не уделяется столько внимание политической работе, как в вооруженных силах и всех силовых структурах Ирана.

В конституции страны прямо указывается: "Армия Исламской Республики Иран должна быть религиозной и народной, должна принимать на службу достойных лиц, преданных целям исламской революции и готовых пожертвовать собой ради них". За строгим соблюдением того, чтобы армия была достойной и преданной идеалам, следит военное политико-идеологическое управление, которое замыкается непосредственно на верховного лидера Ирана. При этом в составе КСИР политико-идеологическая организация является частью аппарата представителей верховного лидера Ирана.

Вряд ли американцы, строя свои военные планы в отношении Ирана, будут учитывать какую-то там идеологическую преданность каким-то там идеалам, причем явно не демократическим. И очень зря.

Кстати, Пентагон со всеми своими разведслужбами, скорее всего, не может точно оценить численность вооруженных сил Ирана.

Фото: KHAMENEI.IR / AFP
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В докладе Исследовательской службы Конгресса США о внешней и оборонной политике Ирана численность сухопутных войск КСИР оценивается в 125 000 человек. В других источниках можно встретить оценки вплоть до 420 000 человек. А фактически она может исчисляться миллионами "штыков".

В случае мобилизационного развертывания и наращивания численности Корпуса стражей исламской революции произойдет это за счет подготовленного резерва народного ополчения "Басидж". В 2015 году командующий "Басидж" сообщил, что количество зарегистрированных членов достигает 23,8 млн человек. В учениях, которые регулярно проводит ополчение, принимают участие до 700 тысяч резервистов. И это готовые к бою и самопожертвованию во имя идеалов исламской революции воины.

Интересно, учитывают ли в Пентагоне, что Корпус стражей исламской революции имеет собственные подразделения оперативно-тактических ракет с дальностью полета до 2000 км. Базируются они в огромных подземных комплексах, скрытых глубоко в горах. Готовность к пуску у них постоянная.

Фото: REUTERS/Nazanin Tabatabaee
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Можно, конечно, считать, что американская разведка все знает, все видит и может без проблем поразить ракетные пусковые установки даже в скальных породах. Но почему же тогда американская ПВО не увидела, откуда и сколько беспилотников летело для удара по нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии в сентябре минувшего года?

Нельзя игнорировать и то, что именно Иран сыграл одну из ключевых ролей в практической ликвидации сил ИГИЛ - организации, запрещенной в России - на территории Ирака и Сирии.

Боевого опыта, тем более накопленного спецподразделениями КСИР и "Кодс", у Ирана вполне хватает. И начинать с ним войну именно на поле боя сил специальных операций более чем опрометчиво.

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