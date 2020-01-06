Американские критики назвали лучшие фильмы, актеров и актрис 2019 года

Еще один список лучших в киноиндустрии прошлого года, в этот раз - по версии Национальной сети кинокритиков США (National Society of Film Critics).

Согласно сводке, приведенной на сайте Сети, лучшим фильмом 2019 года ее члены признали южнокорейских "Паразитов" (режиссер - Пон Чжун Хо), вырвавших пальму первенства со значительным перевесом у "Маленьких женщин" и тарантиновского "Однажды в... Голливуде". При этом "Паразиты" побили названных и в номинации за лучший сценарий.

Лучшим режиссером критики назвали постановщицу "Маленьких женщин" Грету Гервиг, которая боролась в данной категории со Скорсезе ("Ирландец") и режиссером "Паразитов".

Лучшей актрисой стала 72-летняя Мэри Кей Плэйс (драма "Дайан"), обошедшая китаянку Чжао Тао ("Пепел - самый чистый белый") и британку Флоренс Пью (Дани в "Солнцестоянии").

"Лучшая актриса второго плана" - Лора Дерн ("Брачная история", "Маленькие женщины"), с которой сразились все та же Пью и Дженнифер Лопез (скандальные "Стриптизерши").

.Лучшим актером стал Антонио Бандерас ("Боль и слава"), обошедший Адама Драйвера ("Брачная история") и Адама Сэндлера ("Неограненные драгоценности").

Лучшим актером второго плана критики назвали Брэда Питт за "Однажды в… Голливуде". Конкуренцию в номинации ему составляли Джо Пеши ("Ирландец"), Уэсли Снайпс ("Меня зовут Долемайт") и Сон Кан Хо ("Паразиты").

Нынешнее голосование Национальной сети кинокритиков США, в которую входят шестьдесят наиболее уважаемых экспертов в данной области, прошло в 54-й раз.

С полным списком номинаций и победителей в них можно ознакомиться по ссылке.