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Рубрика: В мире

Болтон пообещал дать показания на слушаниях по импичменту Трампу

Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон объявил, что готов дать показания по делу об импичменте главе Белого дома.

"Я решил, что если сенат вызовет меня повесткой для дачи показаний, то я готов выступить в качестве свидетеля", - заявил политик на своем официальном сайте и в соцсетях.

Фото: AP Photo/Chris Carlson
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Впрочем, еще в октябре он отказывался появиться на слушаниях по импичменту, объясняя свое решение отсутствием официальной повестки.

Болтон был уволен со своего поста в начале осени. По словам президента США Дональда Трампа, в американской администрации были несогласны с некоторыми предложениями теперь уже бывшего советника по нацбезопасности.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа

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