Небензя объяснил, почему было заблокировано заявление по посольству США в СБ ООН

Россия заблокировала принятие заявления СБ ООН, в котором осуждалось нападение на посольство США в Багдаде. Как пояснил постпред РФ при ООН Василий Небензя, оно не учитывало ответствую реакцию Вашингтона, которая привела к эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

"Мы всегда резко обсуждаем атаки на какие-либо посольства в любых странах. И мы резко осудили атаку на американское посольство", - напомнил Небензя. По его словам, заявление СБ ООН было практически готово, когда последовала атака на иранского генерала Касема Сулеймани. "Не учитывать это было невозможно", - подчеркнул постпред. В итоге заявление так и не было принято. Небензя также отметил, что после убийства Сулеймани Совет Безопасности вряд ли сможет выработать единое заявление.

Помимо России против принятия заявления с осуждением нападения на посольство также выступил Китай. Как пояснил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, "все международное сообщество должно предпринять усилия для того, чтобы предотвратить эскалацию ситуации, и Китай предпринимает дипломатические усилия, направленные на достижение этой цели".

Напомним, посольство США в Багдаде поверглось нападению 31 декабря. В Вашингтоне вину за это возложили на Иран, и президент США Дональд Трамп санкционировал операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Командующий элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" был убит в результате авианалета в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада. Вместе с ним погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

В Тегеране пообещали отомстить США за этот "государственный терроризм" и смерть своих военных. В Багдаде потребовали вывести из страны иностранные (американские) войска из страны.