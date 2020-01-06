В Иране пообещали "второй Вьетнам", если США не уйдут из региона

Соединенные Штаты столкнутся "со вторым Вьетнамом", если не прекратят военное присутствие в регионе Ближнего и Среднего Востока. С таким предупреждением выступил советник духовного лидера Ирана по внешней политике Али Акбар Велаяти.

"Американцы сделали глупую ошибку, убив мученика генерала Касема Сулеймани. Теперь им следует уйти из региона. В противном случае Иран будет действовать таким образом, что США сильно пожалеют и если не покинут регион, то он превратится для них во второй Вьетнам", - приводит слова советника агентство Fars.

При этом Велаяти подчеркнул выдающуюся роль генерала Сулеймани в борьбе с международным терроризмом в Сирии и Ираке и деятельное участие убитого США главы спецподразделения "Кудс" КСИР в налаживании более тесного взаимодействия между Ираном и Россией в регионе.

Напомним, что накануне парламент Ирака в ответ на операцию Пентагона по убийству в аэропорту Багдада генерала Сулеймани и его сопровождающих проголосовал за вывод всех иностранных войск с территории страны. Кроме того, депутаты выступили за отмену соглашения о безопасности с США и прекращение деятельности антитеррористической коалиции под руководством Вашингтона в Ираке. В ответ американский президент Дональд Трамп заявил, что если вывод войск из Ирака будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то США введут против Багдада "такие санкции, которых они никогда прежде не видели".