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07.01.2020 20:10
Рубрика: Власть

Безопасность визита Путина в Сирию обеспечили российские военные самолеты

Текст: Кира Латухина

Безопасность визита президента России в столицу Сирии обеспечивали военные самолеты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Военные РФ и Турции помогли восстановить электростанцию на севере Сирии

Во вторник Путин прибыл в Дамаск, посетил командный пункт ВС РФ, провел переговоры с президентом республики Башаром Асадом, а затем вместе с ним проехал по Дамаску, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и одной из старейших мечетей мира Омейядской.

"Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су", - заявил Песков.

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