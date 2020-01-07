Безопасность визита Путина в Сирию обеспечили российские военные самолеты

Безопасность визита президента России в столицу Сирии обеспечивали военные самолеты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во вторник Путин прибыл в Дамаск, посетил командный пункт ВС РФ, провел переговоры с президентом республики Башаром Асадом, а затем вместе с ним проехал по Дамаску, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и одной из старейших мечетей мира Омейядской.

"Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су", - заявил Песков.