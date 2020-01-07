Lenovo представила первый складной ноутбук с запредельным ценником

На Международной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе компания Lenovo представила ноутбук с гибким дисплеем Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Lenovo’s ThinkPad X1 Fold is a $2,499 PC with a folding OLED screen https://t.co/zjXTbnIG4u pic.twitter.com/gxFFGqIKzA — The Verge (@verge) 7 января 2020 г.

Китайский производитель позиционирует устройство как "первый складной ПК", хотя в этом они, конечно, лукавят. Как минимум, можно вспомнить о Surface Pro X от Microsoft.

Об аппаратном наполнении девайса пока не сообщается. Известно лишь, что 13,3-дюймовая OLED-панель имеет архаичное соотношение сторон 4:3 и разрешение 2048x1536. В сложенном состоянии прямо на нижнюю часть можно положить комплектную клавиатуру, которая крепится магнитами.

Работает гаджет на Windows 10 Pro со специальными доработками от Lenovo, раскрывающими дополнительные возможности подвижной конструкции.

Вендор из Поднебесной акцентирует внимание на том, что Lenovo ThinkPad X1 Fold не прототип и не концепт, а уже готовый коммерческий продукт, выпуск которого намечен на середину 2020 года. Но самое интересное в новинке - это цена. 2499 долларов (около 155 тысяч рублей) за экспериментальный дизайн.

Сразу вспоминается проблемный Samsung Galaxy Fold. Выставляя подобный ценник, китайцы либо не хотят учиться на ошибках конкурентов, либо очень уверены в качестве своих экранов.