Польша грозит России санкциями за документы о роли страны в 1930-х годах

Польша, глубоко уязвленная раскрытыми Россией в конце декабря чувствительными историческими документами, проливающими свет на неблаговидную роль руководства страны в развязывании Второй мировой войны, так и не нашла в себе сил признать неудобные для Варшавы факты.

Речь о соучастии с нацистской Германией в разделе Чехословакии в 1938 году и антисемитские по характеру обсуждения с Гитлером варианты решения еврейского вопроса. Вместо того, чтобы спокойно, не предвзято и без эмоций обсудить в академическом сообществе вновь введенные в научный оборот источники, политики в Варшаве не придумали ничего умнее, как ввести очередные санкции против "российской пропаганды". Тем самым наглядно продемонстрировав собственную слабость в объективной оценке событий в Европе 30-х-40-х годов прошлого века и подтвердив взятый в современной Польше курс на фальсификацию истории.

Как заявила 4 января в соцсетях вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска, в ближайшее время национальный парламент может рассмотреть проект резолюции против "российской пропаганды, клевещущей на Польшу". "Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной. На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде, клевещущей на Польшу. Мы должны выработать единую позицию в защиту доброго имени нашей страны", - написала парламентарий в своем микроблоге в Twitter.

Эта "исторически подкованная" дама в 2014-2015 годах занимала пост государственного секретаря в канцелярии премьер-министра Польши и, наверняка, предложит очередные санкционные списки, в которые будут без разбора включать историков и журналистов, "неправильно" оценивающих роль Варшавы в преддверии Второй мировой войны.

Защищать "доброе имя" Польши политики этой страны, включая премьера Матеуша Моравецкого, который ранее возложил на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией, бросились сломя голову после вскрытия вопиющих фактов тесных контактов польского руководства в конце 1930-х годов с нацистами.

В ходе неформального саммита СНГ 20 декабря в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин на основании имеющихся в российских архивах документов раскрыл среди прочего крайне неприглядные детали бесед министра иностранных дел Польши Юзефа Бека и польского посла в Германии Йозефа Липского с Адольфом Гитлером. Липский даже выдвинул идею поставить Гитлеру "прекрасный памятник в Варшаве" за высылку евреев в Африку. И именно за это был охарактеризован российским лидером как "сволочь и антисемитская свинья".

Взглянуть такой исторической правде в глаза современной Польше мучительно больно и трудно. Настолько трудно, что высокопоставленные польские чиновники не могут найти в себе силы посетить Всемирный форум памяти холокоста, которой пройдет в Израиле 22-23 января - президент Польши Анджей Дуда отменил поездку на это мероприятие из-за нежелания быть на нем одновременно с Владимиром Путиным. Понятно, что даже встретиться глазами с лидером страны, которого Польша позорно побоялась пригласить на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, Дуда оказался не в состоянии.

Вместо этого чувствующая на подсознательном уровне вину Варшава всеми силами пытается переложить свою долю ответственности за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз и его правопреемницу Россию. Способен ли сейм Польши "переварить" установленные факты сотрудничества Варшавы с нацистами в Берлине и дать им объективную оценку? Или принимаемые в том числе с подачи Польши вопиющие резолюции Европарламента, ставящие знак равенства между СССР и Третьим Рейхом, а теперь и предложенные Малгожатой Кидавой-Блоньской санкции против "российской пропаганды" это все, на что способны польские парламентарии в своей борьбе с фальсификацией истории и за "доброе имя Польши"?

Кстати

В Польше ученики одной из школ организовали номер с танцами, основанный на историях о пытках и убийствах заключенных в печально знаменитом нацистском концлагере Освенцим, располагавшимся на территории Польши в период Второй мировой войны.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Newsweek Polska. Как выяснилось, мероприятие состоялось еще 10 декабря в Замойском повяте на востоке Польши, но достоянием общественности стало только в начале нового года.

По сюжету мероприятия младшеклассники в робах заключенных Освенцима под изображаемой колючей проволокой находились рядом со школьниками в форме нацистских надзирателей. Затем дети падали им в ноги, изображалась и газовая камера. Постановка вызвала шквал критики в Польше за свою полную неуместность.