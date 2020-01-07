Прощаемся с Mitsubishi Pajero. Тест-драйв легендарного внедорожника

Компания "ММС Рус" объявила о прекращении поставок в Россию своего флагманского внедорожника Mitsubishi Pajero. В ознаменование этого события в продажу поступили последние 500 экземпляров этого легендарного SUV. "РГ" протестировала автомобиль из финальной партии на дорогах Москвы и Подмосковья и вспомнила историю ветерана.

Продажи Mitsubishi Pajero четвертого поколения планировали прекратить в России, да и во всем мире даже раньше конца 2019 года ввиду его непоправимого устаревания.

Серия модернизаций, случившихся после запуска четвертого поколения модели, не избавили этот автомобиль от прожорливости, неэкологичности, архаичной мультимедиа и несоответствия последним нормам по активной безопасности (к примеру, элементов автопилотирования и электронных ассистентов предотвращения столкновений в старую архитектуру не добавишь). Отсюда - неуклонное падение продаж. По итогам 2018-го в России было продано менее тысячи таких машин, и доля модели в сбыте Mitsubishi не превышает на сегодня 3%.

К слову, помимо России продавать Mitsubishi Pajero ранее уже прекратили в Германии и Японии, но, как говорят инсайдеры в руководстве японской марки, реализация продлится еще пару лет в Южной Америке, Австралии и на Ближнем Востоке.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Последняя партия Pajero для России получила название Final Edition, в нее входит обе доступные комплектации Instyle и Ultimate c 3-литровым 174-сильным бензиновым мотором, 5-ступенчатым "автоматом" и полноприводной трансмиссией Super Select 4WD.

На кузове и в салоне размещены отличительные логотипы ограниченной серии. Также в комплекте идет именной сертификат с указанием VIN-номера автомобиля из последней партии. Вилка цен составляет от 2 969 000 рублей до 3 111 000 рублей (комплектации Instyle и Ultimate 2018 и 2019 модельных годов).

Оружие успеха

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Трансмиссия Advanced Super Select II 4WD с блокируемым несимметричным центральным дифференциалом, двухскоростная раздаточная коробка и опциональный блокируемый задний дифференциал стали главным конкурентным оружием Mitsubishi Pajero IV, обеспечив ему на всех рынках сбыта статус крепкого "проходимца".

Такой внедорожник способен, к примеру, преодолевать брод глубиной до 700 мм, забираться на подъемы с углом въезда до 36,6 градуса и буксировать прицеп массой до 3300 кг.

На старте российских продаж Pajero IV предлагался с линейкой из трех моторов, которая со временем усохла. Младший бензиновый агрегат, выдающий при объеме 3 литра 174 л.с., - единственный вариант, сохранившейся в моторной линейке до последнего времени.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Этому мотору больше двух десятков лет от роду. При степени сжатия 9,0:1 "шестерка" переваривает 92-й бензин даже не лучшего качества и сочетается с 5-диапазонным "автоматом". Архаичная конструкция силового агрегата и значительная снаряженная масса (2110 кг) выливаются в степенный разгон до "сотни" за 13,6 секунды. Фактический же расход топлива в смешанном цикле составляет 20 л, а если вы застряли в пробках, то "японец" может "выпить" даже на треть больше.

В то же время на старте российских продаж Pajero IV 174-сильному мотору была альтернатива в виде "заряженного" 3,8-литрового 250-сильного бензинового агрегата, обеспечивавшего ускорение до 100 км/час всего за 10,8 секунды, пусть и при сопоставимом с начальным двигателем с недетским аппетитом. Но даже более интересным предложением был Pajero с 3,2-литровым 200-сильным турбодизелем. Тут вам и лишь 11,4 с при разгоне до "сотни", и вполне приемлемый расход солярки в фактические 10 л/100 км в смешанном цикле.

Выход в финал

Фото: Юрий Зубко/ РГ

И вот у нас на тесте 174-сильный Pajero с шильдиками Final Edition. Такой автомобиль заряжает приятным ностальгическим настроением. Его коробчатый экстерьер источает дух ретро несмотря на рестайлинговые полоски светодиодных огней, модный колпак запасного колеса на пятой двери и складывающийся ключ зажигания. В салоне формы передней панели, рулевого колеса, подлокотников и солнцезащитных козырьков, равно как экран бортового компьютера с черно-белой графикой, передают привет из "девяностых".

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Эргономических огрехов хватает. Так, рулевое колесо регулируется только в вертикальной плоскости, часть кнопок находится в слепой зоне в нижней части передней панели, а ниши для смартфона не предусмотрено. Тем не менее внутри такого SUV уютно благодаря передним креслам-тронам с электроприводом, равно как хоромам на втором ряду.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Здесь можно расположиться, закинув ногу на ногу, а спинки задних сидений регулируются по углу наклона. А еще на "галерке" под крышей расположились дефлекторы вентиляции, а у ног - тумблеры управления двухзонным "климатом". Но вот диван, конечно, не подогревается, это вам не современные кроссоверы!

Багажный отсек Pajero впечатляет размерами, особенно габаритной высотой. Но пятая дверь тяжелая из-за навешенной "запаски" и открывается вбок, что не всегда удобно на тесных парковках.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Езда в городе на большом SUV вряд ли доставит вам много удовольствия, разве что обзор ввиду большой площади остекления и отлично осязаемых коробчатых форм хорош. При парковке вы посетуете на отсутствие даже в щедро оснащенной комплектации датчиков парковки. Приходится полагаться на камеру заднего вида, но ее объектив, понятное дело, лишен системы очистки и потому в дождь постоянно заляпан грязью.

Руль большого "японца" длинный и пустоватый на высоких скоростях. Но вот чего у этого ветерана не отнять, так это спринтерских замашек. 3-литровый 174-сильный мотор отличается сочной тягой, что выливается в активные перестроения и быстрые старты в городском трафике. Однако, когда возникает необходимость оперативно обогнать соседа по потоку на трассе, двигатель выдает больше шума, чем необходимого для рывка ускорения.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Подвеска, достаточно комфортная на качественном асфальте, сдается на ухабах и волнах грунтовки - пассажиров "галерки" основательно потряхивает. Шасси при этом "живучее", и его ресурс на наших дорогах и направлениях высок.

На бездорожье, разумеется, наш герой, немедленно реабилитируется. Львиная доля препятствий преодолеваются даже без блокировки дифференциалов и активации пониженного ряда передач. Но опять-таки, ассистента движения на спуске и новомодной системы выбора режимов движения здесь не было и нет, вместо передней блокировки - ее имитация функционалом системы ESP.

Страницы истории

Фото: Юрий Зубко/ РГ

В заключение - несколько страниц истории. Mitsubishi Pajero первого поколения дебютировал на Токийском автосалоне в октябре 1981 года. Первой в мае 1982 года в продажу поступила короткобазная трехдверная версия, которая выпускалась с тентом или металлической крышей.

В феврале 1983 года вышла модификация с длинной колесной базой и пятью дверями. Был предусмотрен опциональный третий ряд складных сидений - итого шесть посадочных мест. Наконец, существовала даже девятиместная версия с высокой крышей, которая использовалась в операциях ООН. Свои спортивные качества японский внедорожник подтвердил в 1983 году, дебютировав в ралли Париж-Дакар. Два года спустя заводская команда завоевала первое место в этой гонке.

В 1991 году начался выпуск SUV второго поколения, на которых впервые появилась трансмиссия Super Select 4WD, позволяющая передвигаться на полном приводе по сухим покрытиям за счет наличия межосевого дифференциала. На Pajero второго поколения существовала комплектации с регулируемыми амортизаторами, механической лебедкой и гидросистемой изменения клиренса. Наряду с комфортабельными Pajero, выпускался и коммерческий вариант с двигателями от первого поколения (бензиновый 4G54 и дизельный 4D56), трансмиссией Part-Time (отключаемый передний мост без межосевого дифференциала), рессорной подвеской задних колес и менее комфортабельным салоном.

Модель второго поколения прекратили производить в 1999 году, однако лицензия на выпуск была продана китайской компании ChangFen Motor, которая производит эту модель до сих пор под брендом Liebao Leopard. В том же году дебютировала третья генерация внедорожника, которая выпускалась до 2006 года.

Ее главное отличие - несущий кузов, который пришел на смену рамной конструкции. А точнее, элементы рамы были интегрированы у Pajero в кузов. Автомобиль выпускался в трех- и пятидверном исполнениях, на пять и семь мест соответственно. На внедорожник устанавливалась трансмиссия "Super Select II", оснащенная межосевым дифференциалом с электронным управлением, которая автоматически перераспределяла крутящий момент между осями.

Наконец, машина, с которой прощается российский покупатель, относится к четвертому поколению, которое встало на конвейер в 2006 году и регулярно обновлялся вплоть до последнего времени. В 2007 году Mitsubishi Pajero стал 12-кратным чемпионом ралли "Дакар", шесть лет подряд выигрывал эту гонку по пересеченной местности.

Что дальше

Фото: Юрий Зубко/ РГ

В ноябре 2013 года на Токийском автосалоне был даже официально представлен предвестник машины пятого поколения - концепт-кар Mitsubishi GC-PHEV. Помимо яркого дизайна, частично воплотившегося в Pajero Sport, тот шоу-кар продемонстрировал гибридную силовую установку на основе бензинового 3-литрового V6, электродвигателя, и системы полного привода.

Стали поговаривать о скором выпуске Pajero новой, пятой генерации. Однако смена поколений неоднократно откладывалась, в том числе и по причине вступления Mitsubishi в альянс с Renault и Nissan. Сейчас тема преемника, похоже, снова всплыла. По крайней мере, как дал понять руководитель австралийского отделения Mitsubishi Джон Синьорелло, новое поколение Pajero может получить ту же архитектуру, что и "рамник" Nissan Patrol. Однако, по его словам, руководители альянса в настоящее время просчитывают, будет ли проект целесообразным с экономической точки зрения. Все дело в том, что с учетом тренда на экологичность и экономичность перспективы больших рамных внедорожников остаются туманными.

По другой информации, как и новый Pajero Sport, пятый Pajero получит удлиненную платформу нового Outlander, и оба больших Mitsubishi станут близнецами соплатформенных SUV от Renault и Nissan. Соответственно, речь будет идти о выпуске классических "паркетников" с несущим кузовом. Какая концепция в итоге победит - покажет время.