Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения в СМИ о нежелании Вашингтона покидать Ирак.
Ранее агентству Reuters стало известно о письме, в котором говорится, что Соединенные Штаты в ближайшее время начнут вывод своих войск с территории Ирака. Однако позже генерал Марк Милли заявил, что речь идет о черновике, который никем не был подписан.
"Нет никакого решения покинуть Ирак. Мы не собирались уходить или готовиться к уходу", - подчеркнул глава Пентагона Марк Эспер. Пушков заявил о второй оккупации Ирака со стороны США.
"Их заявления, будто они "принесли Ираку демократию", полная демагогия", - написал сенатор в Twitter.
Как следовало ожидать, США отказались выводить свои войска из Ирака. Их заявления, будто они «принесли Ираку демократию», полная демагогия. Парламент Ирака в духе демократии потребовал ухода войск США. В ответ - отказ. Ирак оказывается в ситуации второй оккупации со стороны США.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 6, 2020