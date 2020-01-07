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Рубрика: В мире

Пушков заявил о второй оккупации Ирака со стороны США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения в СМИ о нежелании Вашингтона покидать Ирак.

Фото: REUTERS/Khalid al Mousily
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Ранее агентству Reuters стало известно о письме, в котором говорится, что Соединенные Штаты в ближайшее время начнут вывод своих войск с территории Ирака. Однако позже генерал Марк Милли заявил, что речь идет о черновике, который никем не был подписан.

"Нет никакого решения покинуть Ирак. Мы не собирались уходить или готовиться к уходу", - подчеркнул глава Пентагона Марк Эспер. Пушков заявил о второй оккупации Ирака со стороны США.

"Их заявления, будто они "принесли Ираку демократию", полная демагогия", - написал сенатор в Twitter.

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