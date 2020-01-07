Путин поздравил православных с Рождеством

"В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил огромную созидательную роль РПЦ и других христианских конфессий в укреплении духовно-нравственных основ и сбережении наследия, а также воспитании молодежи. "Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания", - убежден он.

Президент пожелал православным и всем гражданам России, празднующим Рождество, здоровья и благополучия.

Напомним, что в Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Путин поздравил верующих с Рождеством и Новым годом, пожелал им здоровья и счастья, а также пообщался с настоятелем собора и подарил ему Тихвинскую икону Божией Матери. Настоятель передал в дар икону Казанской Божией Матери.