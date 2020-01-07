Путин поздравил православных с Рождеством

Новости

Медведев поздравил православных с Рождеством 10:06
"Полицейский с Рублевки 2" собрал миллиард и анонсировал третью часть 10:00
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии 09:58
В рождественском богослужении в Хмеймиме участвовали более 300 военных 09:32
IKEA выплатит миллионы родителям погибшего от падения комода ребенка 08:55
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников Starlink 08:33
Генсек НАТО: Вашингтон убил Сулеймани без одобрения НАТО 08:20
На Курилы снова будут летать вертолеты 08:03
Врач рассказала, как быстро прийти в форму после праздников 07:30
Захарова прокомментировала связанную с Ираком "ошибку" Пентагона 07:22
Вашингтон начал разрабатывать санкции против Ирака 06:56
Вильфанд рассказал о погодной аномалии на Рождество 06:20
В Забайкалье стартовала программа введения в оборот залежных земель 05:50
Южнокорейская разведка: КНДР не откажется от ядерного оружия 05:36
Вашингтон не пустил главу МИД Ирана на заседание Совбеза ООН 05:13
Уголовное дело возбуждено по факту смерти младенца в Хабаровском крае 04:42
Более 60 тысяч мексиканцев пропали без вести за 13 лет 04:31
Пушков заявил о второй оккупации Ирака со стороны США 03:50
Не менее 30 человек стали жертвами теракта в Нигерии 03:07
Boeing возместит American Airlines убытки от простоя лайнеров 737 MAX 02:46
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие 02:12
Путин подарил Спасо-Преображенскому собору икону 01:32
Глава Пентагона опроверг уход американских военных из Ирака 00:51
СМИ предупредили о "новогоднем" вирусе в WhatsApp 00:40
Возглавляемая США коалиция сообщила о том, что покинет Ирак 06.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
07.01.2020 09:24
Рубрика: Власть

Путин поздравил православных с Рождеством

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил огромную созидательную роль РПЦ и других христианских конфессий в укреплении духовно-нравственных основ и сбережении наследия, а также воспитании молодежи. "Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания", - убежден он.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие

Президент пожелал православным и всем гражданам России, празднующим Рождество, здоровья и благополучия.

Напомним, что в Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Путин поздравил верующих с Рождеством и Новым годом, пожелал им здоровья и счастья, а также пообщался с настоятелем собора и подарил ему Тихвинскую икону Божией Матери. Настоятель передал в дар икону Казанской Божией Матери.

Власть Работа власти Общество Религия Общество Ежедневник Праздники Президент Празднование Православного Рождества РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудят ситуацию на Ближнем Востоке после авиаудара США
Захарова прокомментировала связанную с Ираком "ошибку" Пентагона
Вильфанд рассказал о погодной аномалии на Рождество
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников Starlink
В чем особенность рождественских рассказов