Путин прилетел в Стамбул

Президент России Владимир Путин прибыл в Турецкую Республику.

Здесь российский лидер даст старт газопроводу "Турецкий поток" и проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сегодня у Путина не будет публичных мероприятий, рабочая программа - завтра​. На повестке переговоров - двустороннее сотрудничество, ситуация в Сирии и Ливии.

Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk сообщил, что собирается обсудить меры по достижению перемирия в Идлибе и выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии, а также ситуацию в Ливии.

Напомним, что сегодня Путин побывал в Дамаске: посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ, провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, а также посетил православную церковь и старинную мечеть.