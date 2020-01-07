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07.01.2020 21:22
Рубрика: Власть

Путин прилетел в Стамбул

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин прибыл в Турецкую Республику.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Здесь российский лидер даст старт газопроводу "Турецкий поток" и проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Безопасность визита Путина в Сирию обеспечили российские военные самолеты

Сегодня у Путина не будет публичных мероприятий, рабочая программа - завтра​. На повестке переговоров - двустороннее сотрудничество, ситуация в Сирии и Ливии.

Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk сообщил, что собирается обсудить меры по достижению перемирия в Идлибе и выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии, а также ситуацию в Ливии.

Напомним, что сегодня Путин побывал в Дамаске: посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ, провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, а также посетил православную церковь и старинную мечеть.

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