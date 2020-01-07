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07.01.2020 02:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евагелие

Текст: Владимир Емельяненко
У православных верующих наступил самый значимый после Пасхи христианский праздник - Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил рождественское богослужение в главном храме страны - соборном храме Христа Спасителя в Москве.

После богослужения, обращаясь к верующим, он назвал Рождество праздником, который напоминает людям об искупительном подвиге Иисуса Христа и об обновлении человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей. Еще поэтому появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
"РГ" публикует Рождественское послание патриарха Кирилла

Предстоятель РПЦ, поздравляя всех с наступившим праздником Рождества, пожелал людям сил, здоровья, в том числе здоровья духа, и отдельно - читать Евагелие и постоянно возвращаться к главной книге о Боге-Спасителе.

- И если у ваших друзей или соседей нет Евангелия - подарите, - сказал патриарх Кирилл. - Читая Священное писание, мы слышим голос Божий, и, воспринимая его всем сердцем и душой, обретаем благодарное утешение и получаем ответы на многие важные для нас вопросы.

По уставу Русской православной церкви вслед за Рождеством наступают святки или святые дни - время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.

Общество Религия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Православного Рождества

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