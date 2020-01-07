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07.01.2020 16:30
Рубрика: Спорт

Шарапова проиграла в первом официальном матче после полугодичной паузы

Текст: Илья Трисвятский
Россиянка Мария Шарапова в статусе обладательницы wild card в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier в австралийском Брисбене с призовым фондом свыше 1,4 миллиона долларов потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди, прошедшей в основную сетку соревнований через квалификацию - 6:3, 1:6, 6:7 (3:7).

Шарапова, занимающая 147-е место в рейтинге WTA, не выступала в официальных турнирах с августа прошлого года, когда она проиграла в первом круге Открытого чемпионата США американке Серене Уильямс (1:6, 1:6). В середине декабря 32-летняя россиянка провела в Абу-Даби выставочный матч с представительницей Австралии Айлой Томлянович и победила со счетом 6:4, 7:5. Затем Шарапова отказалась от выступления в выставочном турнире на Гавайях, чтобы лучше подготовиться к официальным соревнованиям WTA.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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Помимо Шараповой во вторник на турнире в Брисбене стартовали еще две россиянки. Прошедшая через квалификацию Людмила Самсонова победила американку Слоан Стивенс - 6:4, 2:6, 6:3, а Анастасия Павлюченкова уступила чешке Петре Квитовой - 6:2, 1:6, 0:6. Во втором раунде турнира Самсонова и Квитова встретятся друг с другом.

В первом раунде турнира в китайском Шэньчжене с призовым фондом более 650 тысяч долларов российская теннисистка Анна Блинкова взяла верх над восьмой ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич - 3:6, 6:3, 6:3. Ее следующей соперницей станет Зарина Дияс из Казахстана.

Спорт Теннис Игроки Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Мария Шарапова

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