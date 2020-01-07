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Tesla, подвинься. Sony внезапно представила электромобиль Vision-S

Текст:   Богдан Бобров
07.01.2020,  
13:25
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Компания Sony в рамках Международной выставки CES 2020 в Лас-Вегасе неожиданно представила концепт своего первого электромобиля Vision-S.

Таким мощным анонсом японцы смогли по-настоящему удивить. В последнее время упорно ходят слухи о закрытии мобильного подразделения техногиганта, но чтобы так резко поменять вектор развития и переключиться со смартфонов на электрокары, нужно больше, чем просто смелость.

О технических характеристиках новинки известно немного. Четырехместный авто оснащен двумя двигателями мощностью 200 кВт и разгоняется до "сотки" за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Разработка велась в тесной коллаборации с такими известными брендами, как Bosch, Continental, NVIDIA и Qualcomm.

Вокруг всего автомобиля и внутри него расположено 33 различных датчика, обеспечивающие поддержку всех современных стандартов безопасного автономного вождения.

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Возможно, когда в мире проходят такие громкие и успешные презентации, где-то тихо грустит один Илон Маск. Но не стоит забывать, что Vision-S на данном этапе - это всего лишь прототип. Неизвестно, в каком виде он доберется до конвейера, да и доберется ли вообще - тоже вопрос.

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