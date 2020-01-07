Новости

Три иностранца помогли Карлосу Гону бежать из Японии 19:18
Президент Ливана обсудил с послом Японии ситуацию вокруг Карлоса Гона 19:12
Власти Франции хотят перезапустить экономические отношения с Россией 18:57
На Кубани женщина приютила в своем дворе более 550 собак 18:56
Вышел трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 18:21
Власти Ирана подадут в суд на Instagram из-за смерти генерала Сулеймани 18:19
Пресс-служба Жириновского назвала шуткой слова про крепостных и холопов 18:05
Харви Вайнштейна обвинили в новых изнасилованиях 17:41
Вязович остался лидером зачета грузовиков на "Дакаре" после третьего этапа 17:31
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Рождеством 17:08
Педро Санчеса утвердили на пост премьера Испании 16:55
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти 16:50
За год в России похитили более 77 тысяч культурных ценностей 16:43
В Курске в результате взрыва газа пострадали два человека 16:43
Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов 15:59
NASA показало отстыковку грузовика от МКС 15:50
Путин даст старт "Турецкому потоку" 15:32
Ученые разгадали секрет да Винчи 15:20
Эстонские власти не намерены ратифицировать договор о границе с Россией 15:17
Путин поздравил Курца с вступлением в должность 15:08
Россиянин Васильев сошел с "Дакара" из-за возгорания автомобиля 14:56
Патриарх Кирилл и глава Минздрава посетили детскую больницу 14:49
Четыре человека погибли в результате пожара в Нижегородской области 14:42
В горах Башкирии нашли пропавшую пожилую туристку 14:33
Прокуратура Токио выдала ордер на арест жены Карлоса Гона 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
07.01.2020 19:18
Рубрика: В мире

Три иностранца помогли Карлосу Гону бежать из Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)

Экс-главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону помогли организовать побег из Японии как минимум три иностранца. Двое из них являются американцами, национальность третьего в настоящий момент устанавливается.

Фото: David Becker/Getty Images
Появились новые подробности побега Карлоса Гона из Японии

Ранее газета "Асахи симбун" рассказала о роли двух граждан США в тайном исчезновении топ-менеджера с территории островного государства. Теперь в деле появился еще один персонаж, который, по данным агентства Киодо, 29 декабря также был на встрече с Карлосом Гоном и двумя американцами. Заговорщики собрались в одном из отелей в токийском районе Роппонги.

Напомним, что уже оттуда Карлос Гон с американцами на такси добрались до крупной железнодорожной станции Синагава и сели на скоростной поезд "синкансэн". Компания приехала в Осаку и на некоторое время задержалась в заранее забронированном номере гостиницы рядом с международным аэропортом Кансай.

В этот же день американцы покинули отель с двумя тележками, на которых лежали большие коробки от музыкального оборудования. Они проследовали в аэропорт, где после оформления необходимых процедур сели в бизнес-джет. Крупногабаритный багаж при этом досмотру не подвергался. Частный самолет вылетел в Стамбул.

Следствие полагает, что Карлос Гон находился в одной из коробок. После прибытия в Турцию беглый бизнесмен пересел в другой самолет и добрался до Ливана.

Напомним, что Карлос Гон находился в Японии под подпиской о невыезде. В ноябре 2018 года он был арестован местной прокуратурой из-за финансовых нарушений, а весной прошлого года - отпущен под залог суммой около 14 миллионов долларов. Ожидалось, что очередные судебные слушания по делу Гона состоятся в апреле этого года. Однако бизнесмен 29 декабря таинственным образом исчез из Японии.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Путин даст старт "Турецкому потоку"
В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой"
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
СК: Неисправная электропроводка могла привести к пожару в Подмосковье