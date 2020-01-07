Три иностранца помогли Карлосу Гону бежать из Японии

Экс-главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону помогли организовать побег из Японии как минимум три иностранца. Двое из них являются американцами, национальность третьего в настоящий момент устанавливается.

Ранее газета "Асахи симбун" рассказала о роли двух граждан США в тайном исчезновении топ-менеджера с территории островного государства. Теперь в деле появился еще один персонаж, который, по данным агентства Киодо, 29 декабря также был на встрече с Карлосом Гоном и двумя американцами. Заговорщики собрались в одном из отелей в токийском районе Роппонги.

Напомним, что уже оттуда Карлос Гон с американцами на такси добрались до крупной железнодорожной станции Синагава и сели на скоростной поезд "синкансэн". Компания приехала в Осаку и на некоторое время задержалась в заранее забронированном номере гостиницы рядом с международным аэропортом Кансай.

В этот же день американцы покинули отель с двумя тележками, на которых лежали большие коробки от музыкального оборудования. Они проследовали в аэропорт, где после оформления необходимых процедур сели в бизнес-джет. Крупногабаритный багаж при этом досмотру не подвергался. Частный самолет вылетел в Стамбул.

Следствие полагает, что Карлос Гон находился в одной из коробок. После прибытия в Турцию беглый бизнесмен пересел в другой самолет и добрался до Ливана.

Напомним, что Карлос Гон находился в Японии под подпиской о невыезде. В ноябре 2018 года он был арестован местной прокуратурой из-за финансовых нарушений, а весной прошлого года - отпущен под залог суммой около 14 миллионов долларов. Ожидалось, что очередные судебные слушания по делу Гона состоятся в апреле этого года. Однако бизнесмен 29 декабря таинственным образом исчез из Японии.