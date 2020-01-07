Новости

Помощник Трампа назвал причины убийства Сулеймани 22:35
В Иране состоялись похороны генерала Касема Сулеймани 22:05
Обнародован рейтинг самых дорогих футболистов Европы 21:52
МИД Украины: Киев готов рассмотреть альтернативу Минским соглашениям 21:48
Найденный в заброшенном доме Ижевска мальчик ранее упал в шахту лифта 21:46
Команда президента РБ выиграла XVI Рождественский хоккейный турнир 21:42
Лидеры Ирана и Франции обсудили безопасность на фоне гибели Сулеймани 21:28
СМИ: Гражданам Украины усложнят въезд в Шенгенскую зону 21:07
Гуайдо прорвался в парламент Венесуэлы и занял главную трибуну 21:03
Прощаемся с Mitsubishi Pajero. Тест-драйв легендарного внедорожника 20:40
Президент Франции почтил память жертв январских терактов 2015 года 20:26
Безопасность визита Путина в Сирию обеспечили российские военные самолеты 20:10
Путин посетил церковь и мечеть в Дамаске 19:54
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране превысило полсотни 19:48
В Ижевске 11-летний мальчик сутки провел в заброшенном здании 19:43
Три иностранца помогли Карлосу Гону бежать из Японии 19:18
Президент Ливана обсудил с послом Японии ситуацию вокруг Карлоса Гона 19:12
Власти Франции хотят перезапустить экономические отношения с Россией 18:57
На Кубани женщина приютила в своем дворе более 550 собак 18:56
Вышел трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 18:21
Власти Ирана подадут в суд на Instagram из-за смерти генерала Сулеймани 18:19
Пресс-служба Жириновского назвала шуткой слова про крепостных и холопов 18:05
Харви Вайнштейна обвинили в новых изнасилованиях 17:41
Вязович остался лидером зачета грузовиков на "Дакаре" после третьего этапа 17:31
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Рождеством 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
07.01.2020 22:05
Рубрика: В мире

В Иране состоялись похороны генерала Касема Сулеймани

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Иране завершилась церемония прощания с убитым американскими военными главой спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касемом Сулеймани.

Лидеры Ирана и Франции обсудили безопасность на фоне гибели Сулеймани

Как сообщило иранское телевидение, останки генерала были торжественно погребены на кладбище шахидов (верующих, принявших мученическую смерть) в иранской провинции Керман - малой родине Сулеймани.

Траурные мероприятия в Исламской Республике продолжались три дня и начались пятого января в городе Ахваз (западная провинция Хузестан), куда гроб с убитым генералом был доставлен из Багдада. Затем церемония прощания переместилась в Мешхед и Тегеран, где с национальным героем Ирана простились несколько миллионов человек.

Наиболее массовые траурные шествия состоялись во вторник в Кермане. Огромное количество желающих проститься с Сулеймани создало давку, в результате которой, по последним данным, погибли 56 человек, еще 213 получили ранения различной тяжести. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования родственникам и близким погибших и распорядился оказать им необходимую материальную помощь.

Напомним, Касем Сулеймани и сопровождающие его офицеры КСИР были убиты в результате операции Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада. Среди жертв авианалета - заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

В Тегеране пообещали США жестоко отомстить за смерть своих военных и вынудить американцев уйти из региона Ближнего и Среднего Востока. Глава Белого дома Дональд Трамп со своей стороны пригрозил уничтожить 52 цели на территории Ирана, включая объекты культурного наследия, если иранцы решатся атаковать граждан США.

В мире Ближний Восток Иран Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

Главное сегодня

В Иране состоялись похороны генерала Касема Сулеймани
МИД Украины: Киев готов рассмотреть альтернативу Минским соглашениям
В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой"
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие
СК: Неисправная электропроводка могла привести к пожару в Подмосковье