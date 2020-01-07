В Иране состоялись похороны генерала Касема Сулеймани

В Иране завершилась церемония прощания с убитым американскими военными главой спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касемом Сулеймани.

Как сообщило иранское телевидение, останки генерала были торжественно погребены на кладбище шахидов (верующих, принявших мученическую смерть) в иранской провинции Керман - малой родине Сулеймани.

Траурные мероприятия в Исламской Республике продолжались три дня и начались пятого января в городе Ахваз (западная провинция Хузестан), куда гроб с убитым генералом был доставлен из Багдада. Затем церемония прощания переместилась в Мешхед и Тегеран, где с национальным героем Ирана простились несколько миллионов человек.

Наиболее массовые траурные шествия состоялись во вторник в Кермане. Огромное количество желающих проститься с Сулеймани создало давку, в результате которой, по последним данным, погибли 56 человек, еще 213 получили ранения различной тяжести. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования родственникам и близким погибших и распорядился оказать им необходимую материальную помощь.

Напомним, Касем Сулеймани и сопровождающие его офицеры КСИР были убиты в результате операции Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада. Среди жертв авианалета - заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

В Тегеране пообещали США жестоко отомстить за смерть своих военных и вынудить американцев уйти из региона Ближнего и Среднего Востока. Глава Белого дома Дональд Трамп со своей стороны пригрозил уничтожить 52 цели на территории Ирана, включая объекты культурного наследия, если иранцы решатся атаковать граждан США.