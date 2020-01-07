Вашингтон начал разрабатывать санкции против Ирака

Вашингтон начал разработку санкций против Ирака. В частности, Белый дом собирается запретить американским компаниям работать с иракскими деловыми кругами. Об этом пишет газета The Washington Post.

Поводом для ограничительных мер стали действия властей Ирака. Парламент республики принял резолюцию о выводе иностранных войск из страны. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Багдаду экономическими рестрикциями. По словам политика, Вашингтон введет "такие санкции, которых никогда прежде не видели". По сравнению с этими мерами санкции против Ирана покажутся мелочью, подчеркнул Трамп.

Журналисты американского издания делают акцент на том, что Вашингтон за 20 лет потратил на Ирак сотни миллиардов долларов. Скорее всего, Белый дом немного подождет, чтобы посмотреть, пойдут ли в Багдаде дальше заявлений. Будет очень трудно ввести санкции без ущерба американским интересам, пишет газета.