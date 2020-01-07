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Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о погодной аномалии на Рождество

Рождественских морозов на большей части территории России не будет. Виной всему обширный атлантический циклон, который распространил свое влияние до самого Красноярского края.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Вся страна встретит Рождество с положительными аномалиями", - рассказал РИА Новости исполняющий обязанности главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: iStock
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Он отметил, что в центральной части страны температура воздуха будет выше нормы на 6-8 градусов.

Наиболее сильные аномалии ожидаются в Красноярском крае и Якутии. Там на 20 градусов выше многолетних значений. Но морозы все равно сохранятся, рассчитывать на оттепель не стоит, подчеркнул Вильфанд.

"Второй раз за эту зиму атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы. Это нечасто встречающаяся ситуация. Из-за воздушных масс с Атлантики на азиатской части России будет умеренно влажная погода", - добавил и.о. руководителя Гидрометцентра.

Как ранее писала "Российская газета", рождественское утро встретит москвичей легким морозцем - температура воздуха будет -5 градусов. Днем ожидается небольшой снег и потеплеет до нуля. В среду, 8 января, сохранится облачная, с небольшими осадками, погода. В светлое время суток потеплеет до +3 градусов. Такая же температура сохранится до конца рабочей недели.

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