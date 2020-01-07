Захарова прокомментировала связанную с Ираком "ошибку" Пентагона

В МИД России прокомментировали "ошибку" Пентагона, связанную с выводом американских войск из Ирака.

Ранее мировые СМИ сообщили о письме, в котором содержался приказ, адресованный находящимся в Ираке вооруженным силам США.

После этого глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли поспешил заявить, что это черновик, который опубликовали по ошибке. Следом министр обороны США Марк Эспер опроверг информацию о планах Вашингтона завершить миссию в Ираке.

"Предлагаю зафиксировать слово "ошибка", а то завтра опять начнут на "русских хакеров" кивать", - написала в Facebook Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.