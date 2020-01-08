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08.01.2020 12:50
Рубрика: В мире

Аятолла Хаменеи назвал "пощечиной США" удары по американским базам в Ираке

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Ракетные удары по американским военным базам в Ираке были лишь пощечиной США, это еще не месть за убийство генерала Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"То, что произошло сегодня ночью, это лишь пощечина США. Месть это другое дело. Что действительно важно это то, что крамольное присутствие Америки в регионе должно быть прекращено", - сказал аятолла Хаменеи в эфире иранского ТВ.

По мнению духовного лидера ИРИ, нахождение США в регионе несет лишь хаос и нестабильность.

Напомним, ночью 8 января КСИР Ирана атаковал два объекта США в Ираке. Использовались как баллистические, так и крылатые ракеты. В Пентагоне заявили, что обстрелу подверглись база Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля.

Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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В Иране заявили, что атаки являются ответом на спецоперацию Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада, в результате которой был убит глава спецподразделения "Кудс" КСИР Ирана Касема Сулеймани. По данным иранских СМИ, жертвами ракетных ударов Ирана по военной базе Айн-аль-Асад, находящейся на западе Ирака, стали 80 американских солдат, уничтожены боевые вертолеты и БПЛА.

В мире Ближний Восток Иран В мире США Ракетный удар Ирана по военной базе США в Ираке

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