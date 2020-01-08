СМИ: Жертвами ракетных ударов Ирана стали 80 солдат США

Жертвами ракетных ударов Ирана по американской военной базе Айн-аль-Асад, находящейся на западе Ирака, стали 80 американских солдат. Об этом сообщило иранское ТВ со ссылкой на источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) ИРИ.

По данным СМИ, в результате обстрела уничтожены несколько американских БПЛА и вертолеты. Всего по позициям США на военной базе Айн-аль-Асад было выпущено 15 ракет. Раненых американских солдат доставили на вертолетах в Багдад.

Напомним, ночью 8 января КСИР атаковал два объекта США в Ираке. Использовались как баллистические, так и крылатые ракеты. В Пентагоне заявили, что обстрелу подверглись база Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля.

В Иране заявили, что атаки являются ответом на спецоперацию Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада, в результате которой был убит глава спецподразделения "Кудс" КСИР Ирана Касема Сулеймани.