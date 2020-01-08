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08.01.2020 14:22
Рубрика: Экономика

Авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном

Текст: Евгений Гайва
Авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном и меняют маршруты рейсов на Ближнем Востоке. Так, полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака уже отменили американские и украинские авиакомпании, Air France, Singapore Airlines, China Airlines, Lufthansa, Malaysia Airlines, Emirates, Flydubai и казахстанская SCAT.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ не летать над Ираном и Ираком

Маршруты также изменили Air Canada и Srilankan Airlines. Рейсы Урумчи - Тегеран отменила China Southern Airlines. В РФ рекомендации Росавиации не пересекать небо над Ираном, Ираком, Оманом и Персидским заливом решили последовать "Уральские авиалинии" и S7. Представитель российского авиаперевозчика "Уральские авиалинии" пояснил "Российской газете", что специалисты авиакомпании сейчас "рассчитывают альтернативные маршруты", но о том, какие в итоге произойдут изменения, пока говорить рано. В авиакомпании S7 Airlines отметили, что учтут рекомендации Росавиации в планировании маршрутов. "Единственный рейс, который затрагивают введенные ограничения, - Новосибирск - Дубай", - подчеркнул представитель авиаперевозчика.

Фото: AFP
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Пока никак не прокомментировали "РГ" возможные отмены или задержки рейсов в столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не летать над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами. "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в сообщении Росавиации, которое ведомство направило в адрес авиакомпаний. Ранее полеты гражданской авиации в этом регионе ранее также запретила Федеральная авиационная администрация США (FAA).

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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