Вашингтон запретил гражданские полеты над Ближним Востоком

Федеральное управление США по гражданской авиации (FAA) ввело запрет на полеты гражданских самолетов над территориями Ирана и Ирака, а также Оманским и Персидским заливами.

Сообщается, что ограничения вводятся по причине "повышенной военной активности и обострившейся напряженности" в регионе, которая может представлять "неумышленную угрозу деятельности американских гражданских авиаперевозчиков из-за возможных ошибок в расчетах и неверной идентификации".

В опубликованном FAA сообщении также подчеркивается, что регулятор продолжит следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Напомним, ночью 8 января КСИР нанес ракетный удар по двум американским объектам в Ираке, используя баллистические и крылатые ракеты. Пентагон подтвердил эту информацию, заявив, что обстрелу подверглись база Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля. Иранская сторона заявила, что атака стала ответной реакцией на проведенную в ночь на 3 января спецоперацию Пентагона в аэропорту Багдада - тогда был убит глава спецподразделения "Кудс" КСИР Ирана Касема Сулеймани.