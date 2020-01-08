Вашингтон запретил гражданские полеты над Ближним Востоком

Федеральное управление США по гражданской авиации (FAA) ввело запрет на полеты гражданских самолетов над территориями Ирана и Ирака, а также Оманским и Персидским заливами.
Сообщается, что ограничения вводятся по причине "повышенной военной активности и обострившейся напряженности" в регионе, которая может представлять "неумышленную угрозу деятельности американских гражданских авиаперевозчиков из-за возможных ошибок в расчетах и неверной идентификации".
В опубликованном FAA сообщении также подчеркивается, что регулятор продолжит следить за ситуацией на Ближнем Востоке.
Напомним, ночью 8 января КСИР нанес ракетный удар по двум американским объектам в Ираке, используя баллистические и крылатые ракеты. Пентагон подтвердил эту информацию, заявив, что обстрелу подверглись база Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля. Иранская сторона заявила, что атака стала ответной реакцией на проведенную в ночь на 3 января спецоперацию Пентагона в аэропорту Багдада - тогда был убит глава спецподразделения "Кудс" КСИР Ирана Касема Сулеймани.
#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3— The FAA (@FAANews) 8 января 2020 г.