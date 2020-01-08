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08.01.2020 17:25
Рубрика: В мире

Заслуженный пилот : Cледователи изучат возможное столкновение Boeing с дроном

Текст: Наталия Ячменникова

Олег Смирнов, заслуженный пилот СССР: Расследование авиакатастрофы будет международным

- Из тех материалов и сообщений, которые есть в связи с катастрофой Boeing 737 в открытом доступе, можно сделать вывод, что речь идет о проблемах с техникой. Или электроникой.

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Катастрофа произошла на взлете, с полными баками. Самолет разлетелся вдребезги. Иранская сторона отозвала свое первое предположение о технической причине катастрофы, сославшись на начало работы комиссии по расследованию, которая и выяснит причину. Хорошо, что найдены черные ящики, их расшифровка даст объективную картину происшедшего. Расследование будет международным: самолет американского производства, эксплуатировался украинской авиакомпанией, на его борту летели пассажиры разных стран. Но большинство - иранцы. Давайте дождемся выводов профессиональной комиссии о причине катастрофы.

Фото: AFP
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Сам по себе самолет хороший. Но специалисты посмотрят, что там с электроникой. Может, она аналогична той, что стоит на Boeing-737MAX, производство которых после двух крупнейших авиакатастроф приостановлено. Остановка конвейера компании связана с отказом американского авиарегулятора FAA разрешить в 2019 году полеты самолетов данного типа.

Комиcсия также посмотрит на возможное столкновение Boeing с военным дроном и признаки взрыва внутри самолета.

Отмечаю оперативные действия Росавиации, которая после этой катастрофы запретила полеты наших самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака, также поступили и США. Это диктуется правилами ИКАО, запрещающими полеты в воздушном пространстве стран где идут военные действия.

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