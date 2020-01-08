Дым от пожаров в Австралии достиг Бразилии

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг южной Бразилии.

"Дым придает сероватый цвет небу над Ливраменто, хотя облаков нет", - отмечают синоптики. А медики заявили, что здоровью местных жителей смог не угрожает, так как находится на большой высоте и не влияет на качество воздуха у поверхности земли.

Напомним, лесные пожары начались в Австралии в октябре прошлого года. За три месяца огонь уничтожил тысячи домов, погибли 24 человека, а также около 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий, в частности - 8 тысяч коал.