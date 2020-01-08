Киев: Для расследования катастрофы самолета под Тегераном создана комиссия

Расследовать обстоятельства сегодняшней авиакатастрофы авиалайнера "Международных авиалиний Украины" в Иране будет специально созданная комиссия. Об этом заявил координатор оперативной группы при МИД Украины Максим Коваленко, сообщает ТАСС.

Уточняется, что официальные версии произошедшего в Киеве пока не озвучиваются.

Напомним, что самолет Boeing-737, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился спустя 2 минуты после взлета. Все находившиеся на его борту 177 пассажиров и членов экипажа погибли.