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Рубрика: В мире

Киев: Для расследования катастрофы самолета под Тегераном создана комиссия

Текст: Александр Гусаров

Расследовать обстоятельства сегодняшней авиакатастрофы авиалайнера "Международных авиалиний Украины" в Иране будет специально созданная комиссия. Об этом заявил координатор оперативной группы при МИД Украины Максим Коваленко, сообщает ТАСС.

"Международные авиалинии Украины" приостановили выполнение рейсов в Тегеран

Уточняется, что официальные версии произошедшего в Киеве пока не озвучиваются.

Напомним, что самолет Boeing-737, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился спустя 2 минуты после взлета. Все находившиеся на его борту 177 пассажиров и членов экипажа погибли.

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