Киев временно запретил полеты украинских авиакомпаний над Ираном

Власти Украины временно запретили украинским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве Ирана. Как передает УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

"Мы соболезнуем семьям и близким погибших в авиакатастрофе в Иране. Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января 2020 года - до выяснения причин катастрофы. Госавиаслужба проведет внеплановую проверку состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - заявил глава ведомства.

По его данным, в Иране специальная комиссия уже приступила к расследованию, украинские дипломаты тесно взаимодействуют с авиационными властями Ирана с целью оперативного выяснения причин катастрофы и репатриации тел погибших украинцев (двух пассажиров и девяти членов экипажа).

Киев со своей стороны намерен направить группу из 10 человек для помощи в поисковой операции и выяснения причин катастрофы. Речь идет о представителях Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, специалистах Госавиаслужбы и сотрудниках авиакомпании МАУ.

Напомним, пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины" Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сегодня рано утром. Согласно последним данным, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.