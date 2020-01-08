Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.01.2020 17:03
Рубрика: Легковые авто

Mercedes и Geely создали новый-старый автомобильный бренд

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz AG и Zhejiang Geely Holding Group официально объявили о создании нового совместного предприятия smart Automobile Co., Ltd. Выпуск автомобилей начнут через пару лет.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Если хочется легенду: покупаем 25-летний Mercedes-Benz W124

Новое СП займётся разработкой электромобилей и гибридов премиум-класса, причём, как следует из официального сообщения Mercedes-Benz, немецкая сторона будет отвечать преимущественно за дизайн, в то время как на специалистах Geely будет лежать ответственность за техническую сторону вопроса.

Производственные мощности будут располагаться в Китае. Старт серийного выпуска намечен на 2022 год.

Штаб-квартира компании - тоже в Поднебесной, в Ханчжоу. Генеральным директором назначен Тонг Сянбэй, проработавший в Ford 17 лет и назначенный в 2015 году руководителем строительства завода для производства автомобилей Lynk & Co.

Фото: Пресс-служба Daimler AG.
Новый Mercedes-Benz GLA научили заботиться о водителе

Общий капитал нового совместного предприятия составит 5.5 миллиарда юаней (более 775 миллионов долларов). Обе стороны внесут 2.7 миллиарда, но Mercedes "откупится" брендом Smart, который ежегодно наносил убытки в размере примерно 782 миллионов долларов.

Если резюмировать, то новое СП приложит усилия по трансформации бренда Smart, принадлежавшего Daimler AG. До 2022 года автомобили Smart будут по-прежнему выпускаться на европейских заводах немецкого концерна.

Внедорожник Aurus Komendant поймали иностранные "шпионы"
Skoda показала альтернативу кроссоверу Kamiq
#Mercedes-Benz #Geely