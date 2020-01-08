Mercedes и Geely создали новый-старый автомобильный бренд

Mercedes-Benz AG и Zhejiang Geely Holding Group официально объявили о создании нового совместного предприятия smart Automobile Co., Ltd. Выпуск автомобилей начнут через пару лет.

Новое СП займётся разработкой электромобилей и гибридов премиум-класса, причём, как следует из официального сообщения Mercedes-Benz, немецкая сторона будет отвечать преимущественно за дизайн, в то время как на специалистах Geely будет лежать ответственность за техническую сторону вопроса.

Производственные мощности будут располагаться в Китае. Старт серийного выпуска намечен на 2022 год.

Штаб-квартира компании - тоже в Поднебесной, в Ханчжоу. Генеральным директором назначен Тонг Сянбэй, проработавший в Ford 17 лет и назначенный в 2015 году руководителем строительства завода для производства автомобилей Lynk & Co.

Общий капитал нового совместного предприятия составит 5.5 миллиарда юаней (более 775 миллионов долларов). Обе стороны внесут 2.7 миллиарда, но Mercedes "откупится" брендом Smart, который ежегодно наносил убытки в размере примерно 782 миллионов долларов.

Если резюмировать, то новое СП приложит усилия по трансформации бренда Smart, принадлежавшего Daimler AG. До 2022 года автомобили Smart будут по-прежнему выпускаться на европейских заводах немецкого концерна.