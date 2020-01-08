Министр энергетики ОАЭ: Войны США и Ирана не будет

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейл аль-Мазруи, выступая на конференции в Абу-Даби, заявил о том, что риска срыва поставок нефти через Ормузский пролив на фоне текущего обострения отношений США и Ирана не наблюдается.

"Мы не увидим войну", - приводит издание gulfnews.com слова аль-Мазруи.

По его словам, текущую эскалацию напряженности в ближневосточном регионе из-за ракетного удара Тегерана по военным базам США на территории Ирака "не следует преувеличивать".

"Мы не прогнозируем нехватку поставок нефти, если только не произойдет катастрофическая эскалация, чего мы не видим. Последняя вещь, которая нужна региону - это война", отметил министр энергетики ОАЭ.