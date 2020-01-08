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08.01.2020 13:13
Рубрика: В мире

Трамп сделал первое заявление после ракетного удара Ирана по базам США

Текст: Александр Саможнев

Президент США Дональд Трамп сделал заявление после ракетной атаки Ирана на две американские военные базы в Ираке, излучая оптимизм и утверждая, что "ситуация находится под контролем".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Все хорошо! Иран запустил ракеты по двум военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб. Все нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире!" - написал президент в Twitter.

Наблюдатели ожидали, что более пространное заявление последует из Овального кабинета, из которого американские президенты объявляют войну противнику. Однако дальнейших комментариев не последовало. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уточнила, что других заявлений в среду от администрации не будет.

По данным Reuters, сразу же после удара иранских сил, ответственность за который взял на себя Корпус стражей исламской революции, в Белом доме прошло экстренное заседание с участием президента Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, а также министра обороны Марка Эспера. Ранее президент США угрожал нанести прицельный удар по 52 объектам в Иране, в том числе - имеющим большое культурное значение.

Напомним, в ночь на среду ракетному удару подверглись авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. В Белом доме и Пентагоне подтвердили сообщения об атаке со стороны Ирана.

По меньшей мере, 80 человек погибли в результате ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке, информируют иранские СМИ. Со своей стороны, телеканал Fox News передал, что среди американских военнослужащих жертв нет. Ракеты разбомбили лишь военную технику.

В мире США В мире Ближний Восток Иран В мире Ближний Восток Ирак Дональд Трамп Ракетный удар Ирана по военной базе США в Ираке

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