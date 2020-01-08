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Рубрика: В мире

Посольство РФ: В разбившемся самолете не было дипломатов и строителей АЭС "Бушер"

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Дипломаты России и строители АЭС "Бушэр" не находились на борту потерпевшего крушение под Тегераном украинского лайнера. Об этом сообщил корреспонденту "Российской газеты" пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

"Мы продолжаем выяснять обстоятельства произошедшего. По предварительной нашей информации, сотрудников и строителей АЭС "Бушер", как и сотрудников российского посольства среди пассажиров самолета не было", - сказал диппредставитель.

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Boeing-737, принадлежащий украинским авиалиниям, в среду утром вылетел из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни в направлении Киева, но через несколько минут совершил крушение в нескольких километрах к югу от Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров лайнера были гражданами Ирана.

Власти ИРИ объявили, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя самолета.

В мире Ближний Восток Иран В мире экс-СССР Украина Крушение украинского Boeing в Иране

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