Посольство РФ: В разбившемся самолете не было дипломатов и строителей АЭС "Бушер"

Дипломаты России и строители АЭС "Бушэр" не находились на борту потерпевшего крушение под Тегераном украинского лайнера. Об этом сообщил корреспонденту "Российской газеты" пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

"Мы продолжаем выяснять обстоятельства произошедшего. По предварительной нашей информации, сотрудников и строителей АЭС "Бушер", как и сотрудников российского посольства среди пассажиров самолета не было", - сказал диппредставитель.

Boeing-737, принадлежащий украинским авиалиниям, в среду утром вылетел из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни в направлении Киева, но через несколько минут совершил крушение в нескольких километрах к югу от Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров лайнера были гражданами Ирана.

Власти ИРИ объявили, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя самолета.