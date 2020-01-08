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08.01.2020 18:32
Рубрика: Легковые авто

Производитель Ravon выпустит конкурента Lada

Текст: Андрей Полухин
Узбекское предприятие "Узавтосаноат", владеющее брендом Ravon, намерено выпустить бюджетный автомобиль, способный побороться с Lada на территории бывшего СССР. Об этом сообщил один из топ-менеджеров компании Шухрат Мирсамуков.
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Рассказывая журналистам о ситуации на основных экспортных рынках (это Россия, Казахстан, Украина, Беларусь и Азербайджан), представитель узбекского автопроизводителя отметил, что наиболее успешные марки смогли "дооснастить свою продукцию" дополнительными опциями, среди которых он назвал мультимедийную систему, круиз- и климат-контроль. При этом стоимость таких автомобилей все равно остается доступной.

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"Наш новый автомобиль, который будет стоить в промежутке от 10 до 15 тысяч долларов, сможет переломить ситуацию", - заявил Шухрат Мирсамуков, слова которого приводит узбекский сайт Podrobno.

Подробности топ-менеджер не раскрыл. Известно лишь, что этот проект узбеки реализуют с иностранным партнером.

"Эта продукция абсолютно новая и, даже если сравнить с конкурентами по дизайну и техническим характеристикам, она их гораздо превышает", - подчеркнул представитель "Узавтосаноат".

По мнению местных журналистов, речь может идти о перелицованном седане Chevrolet Onix - абсолютно новой модели американского бренда, который в этом году будут выпускать в Китае и Бразилии.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Onix и ряд соплатформенных ему моделей призваны до 2023 года постепенно сменить на конвейере "Узавтосаноат" старые Chevrolet - Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti. Они стали базовыми для моделей Ravon, появившихся на российском рынке. Подготовка к реализации проекта начнется уже в 2020-м. Ожидается, что уровень локализации производства достигнет 60%.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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Onix поставили на новую бюджетную платформу GEM (Global Emerging Markets), которая является доработанной и упрощенной тележкой Delta, использовавшейся в Chevrolet Cruze. На GEM уже выпускают новый кроссовер Tracker. В базовой комплектации у этого автомобиля есть кондиционер, радиоприемник и электрические стеклоподъемники. В более продвинутых версиях - медиасистема MyLink 3 с семидюймовым сенсорным монитором, вынесенным над торпедо, камера заднего вида, климат-контроль, бесключевой запуск, датчик света, беспроводная зарядка и шесть подушек безопасности.

Интересно, что с точки зрения дизайна Onix для китайского и бразильского рынков имеют различия. Следовательно, и узбекский производитель сможет сделать некоторые стилистические корректировки. То же самое - и в плане оснащения. Так, бразильские седаны получили новый трехцилиндровый турбомотор 1.0 на 114 л.с. А узбекским прочат полуторалитровый агрегат производства GM Powertrain Uzbekistan, уже известный по Cobalt и Lacetti.

Напомним, ранее в Узбекистане начали производство кроссоверов Tahoe, Traverse, Trailblazer и Equinox.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
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#Chevrolet #Ravon