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08.01.2020 18:16
Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган призвали США и Иран к сдержанности

Текст: Владимир Кузьмин (Стамбул)
Президенты России и Турции назвали операцию США против иранского генерала Касема Сулеймани актом, подрывающим безопасность и стабильность в регионе.

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, а также ее негативными последствиями для Ирака", - говорится в совместном заявлении Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Обмен ракетными ударами и использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам, уверены лидеры.

- Мы всегда выступали против иностранного вмешательства и межобщинных конфликтов. В этой связи мы заявляем о своем обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряженности и призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам, - подчеркнули президенты.

По ситуации в Сирии Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сохранению суверенитета, независимости, политического единства и территориальной целостности этого ближневосточного государства.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Они вновь акцентировали внимание на решимости бороться с терроризмом и противодействовать сепаратистским повесткам в Сирии, в Идлибской зоне деэскалации необходимо установить спокойствие.

"Мы обязуемся работать в рамках Астанинского механизма в целях нахождения долговременного политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, а также поддерживать Конституционный комитет", - гласит совместное заявление.

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