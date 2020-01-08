Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани

Последствия операции, проведенной США в Ираке (убийство иранского генерала Касема Сулеймани), станут одной из тем переговоров президентов России и Турции сегодня в Стамбуле.

"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.

Напомним, операция была проведена в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада. Также был убит замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Иран пообещал отомстить.