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Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани

Текст: Кира Латухина

Последствия операции, проведенной США в Ираке (убийство иранского генерала Касема Сулеймани), станут одной из тем переговоров президентов России и Турции сегодня в Стамбуле.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Путин прилетел в Стамбул

"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.

Напомним, операция была проведена в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада. Также был убит замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Иран пообещал отомстить.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Турция В мире Ближний Восток Иран Президент Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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