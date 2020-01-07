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Рубрика: В мире

Помощник Трампа назвал причины убийства Сулеймани

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал причины, по которым Дональд Трамп принял решение нанести авиаудар по месту, где находился иранский генерал Касем Сулеймани.

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По словам О'Брайена, американские власти располагали информацией о намерении Сулеймани организовать атаки на дипломатов и военных США.

"Президент всегда открыто говорил о том, что его главной задачей является защита американских граждан, и разведданные, которые были в нашем распоряжении, информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни", - приводит ТАСС слова О'Брайена, сказанные в эфире Fox News.

"Именно по этой причине президент санкционировал эту операцию, которая была успешно проведена военными Соединенных Штатов", - пояснил помощник Трампа.

В момент гибели в ночь на 3 января Сулеймани находился в Багдаде. Вместе с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Тегеране обещали жёстко отреагировать на акцию американских военных.

Сегодня в Иране состоялись торжественные похороны Сулеймани. Ажиотаж вокруг траурных мероприятий был так велик, что возникла давка, в которой погибли 56 человек и 213 получили травмы.

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