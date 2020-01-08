СМИ Ирана опубликовали списки погибших при катастрофе украинского лайнера

Иранское информагенство ISNA на своем сайте опубликовало списки погибших пассажиров и членов экипажа украинского лайнера Boeing-737, потерпевшего крушение под Тегераном.

По предварительной информации, граждан России среди жертв авиакатастрофы нет.

Сообщается, что "черный ящик" самолета пока не найден. В настоящее время власти Ирана согласовывают с украинской стороной процедуру передачи тел погибших граждан Украины.

Напомним, на борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство пассажиров лайнера были гражданами Ирана. По версии иранских властей, причиной катастрофы стало возгорание двигателя.