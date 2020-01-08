Трамп не стал обращаться к нации после атаки на базы США в Ираке

Обращение президента США Дональда Трампа к нации в связи с ракетным ударом по американским базам в Ираке во вторник вечером не состоится.

Об этом сообщил телеканал CNN, который ранее распространил информацию, что хозяин Белого дома сделает важное заявление после экстренного совещания с министром обороны, госсекретарем и другими заинтересованными лицами.

Пресс-служба американской администрации поспешила заявить, что никакого обращения к нации даже не планировалось. "В погоне за тем, чтобы быть первыми в срочных новостях, общество вновь становится жертвой безответственных сообщений", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Ее слова приводит ТАСС.