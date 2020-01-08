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Рубрика: В мире

Трамп созвал экстренное совещание после атаки на базы США в Ираке

Шеф Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео прибыли в Белый дом на экстренное совещание, которое проводит президент Дональд Трамп после ракетных ударов по базам США в Ираке.

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Как ранее заявляли в Пентагоне, Иран атаковал два военных объекта. По ним были выпущены десятки ракет. О разрушениях и пострадавших среди американцев СМИ не сообщают. Корпус стражей исламской революции (элитные войска ВС Ирана) взял на себя ответственность за эти удары.

Ранее глава Белого дома начал консультации со своей командой советников, напоминает РИА Новости.

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