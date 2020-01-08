В Иране четверг объявлен днем траура в связи с двумя трагедиями

Власти Исламской Республики объявили девятое января днем общенационального траура. Об этом сообщил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии.

Как написал чиновник на своей странице в Twitter, соответствующее решение правительство Ирана приняло в связи с гибелью десятков иранцев в давке на церемонии прощания с убитым американскими военными генералом Касемом Сулеймани.

Кроме того, страна в четверг почтит память погибших пассажиров и членов экипажа разбившегося под Тегераном самолета "Боинг-737", принадлежавшего авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Напомним, что накануне в иранской провинции Керман во время траурной церемонии по убитому генералу Сулеймани жертвами давки стали 56 человек.

В результате авиакатастрофы украинского лайнера в среду утром, по данным иранских властей, погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство пассажиров лайнера были гражданами Ирана.