Новости

"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории 17:57
Сына Жванецкого избили у московского ресторана 15:54
Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена 14:51
Леди Гага рассказала, что ее неоднократно насиловали 14:33
Фото, видео: Оливия Уайлд вышла в свет в платье от российского дизайнера 13:57

Видео: из "Мандалорца" сделали спагетти-вестерн

Новости
    08.01.2020, 17:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ kingkida Фото: youtube.com/ kingkida
Фото: youtube.com/ kingkida

Это прекрасно: энтузиаст смонтировал трейлер "Мандалорцу" так, что он чуть более чем за две минуты видеоряда отразил всю суть шоу.

Фото: kinopoisk.ru
Квентин Тарантино анонсировал свой новый проект - сериал-вестерн

Не секрет - это понятно уже через пять минут стартовой серии без заглядываний в шпаргалку, что сериал Disney- вестерн. Но с приставкой "космический". Как и, например, прославленный "Светлячок".

Что умелец с YouTube-канала kingkida зримо подтверждает, наложив на "картинку" соответствующие узнаваемые титры и саундтрек Морриконе. Отчего происходящее заиграло дополнительными красками.

Нынешний ролик - его обновленная редакция, дополненная автором по итогам финала первого сезона "Мандалорца" и в целом инспирированная лентами Серджио Леоне.

Наш отзыв на первый сезон - здесь. Второй увидим в наступившем году.

Спагетти-вестерн (spaghetti western) - итальянский поджанр вестернов, пик которого пришелся шестидесятые-семидесятые. В числе наиболее чтимых - "За пригоршню долларов", "За пригоршню динамита" и "На несколько долларов больше", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Джанго", "Меня зовут Троица" и "Меня зовут Никто".

Новости

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть "Аватар 2" 01:25
Назван самый успешный мультфильм в истории 07.01.2020
Вышел трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 07.01.2020
Харви Вайнштейна обвинили в новых изнасилованиях 07.01.2020
⧣ США
Фото: ПРОвзгляд
Американские критики назвали лучшие фильмы, актеров и актрис 2019 года 06.01.2020
Вышел трейлер сериала с Аль Пачино "Охотники" 05.01.2020
Вышел новый трейлер хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно" 04.01.2020
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Юрий Лоза
Юрий Лоза написал новогодний стишок 04.01.2020
Новогодняя серия "Простоквашина" собрала более 1 200 000 просмотров 02.01.2020
Умер соратник Monty Python, актер и музыкант Нил Иннес 30.12.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел финальный трейлер "Дракулы" от создателей "Шерлока" 04.01.2020
Сыгравший папу Римского Джон Малкович признался, что он атеист 03.01.2020
В Таиланде госпитализирован российский актер Сергей Бадюк 30.12.2019