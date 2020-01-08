Видео: из "Мандалорца" сделали спагетти-вестерн

Это прекрасно: энтузиаст смонтировал трейлер "Мандалорцу" так, что он чуть более чем за две минуты видеоряда отразил всю суть шоу.

Не секрет - это понятно уже через пять минут стартовой серии без заглядываний в шпаргалку, что сериал Disney- вестерн. Но с приставкой "космический". Как и, например, прославленный "Светлячок".

Что умелец с YouTube-канала kingkida зримо подтверждает, наложив на "картинку" соответствующие узнаваемые титры и саундтрек Морриконе. Отчего происходящее заиграло дополнительными красками.

Нынешний ролик - его обновленная редакция, дополненная автором по итогам финала первого сезона "Мандалорца" и в целом инспирированная лентами Серджио Леоне.

Наш отзыв на первый сезон - здесь. Второй увидим в наступившем году.

Спагетти-вестерн (spaghetti western) - итальянский поджанр вестернов, пик которого пришелся шестидесятые-семидесятые. В числе наиболее чтимых - "За пригоршню долларов", "За пригоршню динамита" и "На несколько долларов больше", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Джанго", "Меня зовут Троица" и "Меня зовут Никто".