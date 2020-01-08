Захарова: Ракетный ответ Ирана США свидетельствует об эскалации

"В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно - эскалация. Как раз об этом мы и говорили", - цитирует дипломата "Интерфакс".

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США нанесли авиаудар и убили в пригороде Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран выпустил ракеты по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. По данным иранских СМИ, жертвами ракетных ударов Ирана стали 80 американских солдат, уничтожены боевые вертолеты и БЛА.

При этом духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "это лишь пощечина США". "Месть это другое дело. Что действительно важно это то, что крамольное присутствие Америки в регионе должно быть прекращено", - сказал аятолла Хаменеи.