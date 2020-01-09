Банк России опустил курс евро почти на 1,5 рубля

Центральный банк России установил официальные курсы доллара и евро. "Американца" регулятор опустил на 67 копеек до 61,23 рубля, европейская валюта подешевела на 1,32 рубля - до 68,05 рубля.

"Триггером снижения курсов валют послужила дорогая нефть, так как многие ожидали ее падения после нового года. Однако на самом деле причин тому довольно много", - рассказал "Российской газете" Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей "БКС Брокер".

Во-первых, низкая инфляция порождает снижение процентных ставок по всем инструментам с Fixed Income (фиксированный доход), поэтому многие инвесторы предпочитают вкладываться в более рискованные активы.

Во-вторых, экономическая ситуация несколько стабилизировалась. В-третьих, геополитические риски, вероятно, в обозримой перспективе полностью сместились с России на Иран и Ближний Восток.

Наконец, в-четвертых - подписание 5-летнего контракта на транзит газа через Украину также усилило позитивные настроения, так как это снимает очень многие судебные риски для России.