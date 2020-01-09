Более 1 млн человек посмотрело повтор финала МЧМ-2011 вместо финала-2020

Почти 1,3 миллиона человек 5 января посмотрели на "Матч ТВ" повтор финала молодежного чемпионата мира 2011 года, которая шла в одно время с прямой трансляцией на Первом канале финала 2020 года.

Такие данные сообщили ТАСС в исследовательской компании Mediascope. Согласно полученным данным исследования, которое проводилось среди жителей России от 4 лет и старше, аудитория финала 2020 года составила 6 млн 640 тысяч человек. Общая доля аудитории составила - 14,3%, а рейтинг трансляции - 4,9%.

А повтор финала-2011 посмотрели 1 млн 269,8 тысячи человек, то есть рейтинг трансляции составил 0,9%, а доля аудитории - 2,7%.

Напомним, что ряд известных людей по ошибке поздравил сборную России с победой. В 2011-м в Баффало россияне переиграли канадцев 5:3, а матч в Остраве в 2020-м завершился поражением россиян - 3:4.