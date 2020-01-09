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09.01.2020 18:15
Рубрика: Легковые авто

Mazda CX-30 рискует не доехать до России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Кроссовер Mazda CX-30 с большой долей вероятности не появится в России в этом году. Как рассказал "РГ" источник в японской компании, из-за увеличения ставок утилизационного сбора привозить эту модель в нашу страну пока не планируется. Впрочем, ситуация может и измениться.

Фото: www.autocar.co.uk
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Напомним, ранее сообщалось, что автомобиль планируют экспортировать из Японии - сборка в РФ изначально не планировалась. Судя по ОТТС, которое CX-30 получил не так давно, если кроссовер все-таки к нам приедет, то будет доступен только с одним мотором. Речь идет о 2-литровом атмосферном двигателе Skyactiv-G мощностью 150 л.с. Силовой агрегат работает в паре с шестиступенчатыми "механикой" и "автоматом". Привод - передний или полный.

CX-30 создан на основе хэтчбека Mazda 3 нового поколения. Длина, ширина автомобиля составляют 4395 и 1795 мм соответственно, колесная база - 2655 мм. Объем багажника - 430 литров. В салоне машины установлена мультимедийная система с 8,8-дюймовым дисплеем.

Фото: Пресс-служба Mazda.

Список опций для нашего рынка включает навигацию, систему предупреждения о нахождении транспортных средств в "мертвой" зоне, адаптивный круиз-контроль, кожаную обивку сидений, систему кругового обзора, люк в крыше и электропривод двери багажника.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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CX-30 стоит на ступеньку ниже предлагаемого в России CX-5 (стоит от 1 595 000 рублей). Но с учетом отсутствия локализации СX-30 не может быть дешевле CX-5.

На данный момент кроме CX-5 Mazda продает в нашей стране "тройку" (от 1 490 000 рублей), "шестерку" (от 1 553 000 рублей) и большой кроссовер CX-9 (от 2 815 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Mazda.
#Mazda